Аспирант ЮУрГУ разрабатывает самоочищающийся строительный материал

В неблагоприятных экологических условиях строительные материалы разрушаются быстрее. Сейчас ученые ищут способы предотвратить этот процесс. Один из вариантов — добавка, которая придает материалам свойство самоочищения. Проект по ее созданию, представленный аспирантом ЮУрГУ, отметило жюри конкурса «УМНИК».

Самоочищающиеся материалы способны разлагать оседающие на поверхности вещества и микроорганизмы. Это свойство особенно актуально для промышленных городов. Из-за выбросов производства страдает не только атмосфера. Материалы, из которых построены здания, разрушаются, теряют свою прочность.

Проект «Разработка комплексной добавки для получения самоочищающихся материалов», над которым работает аспирант Архитектурно-строительного института Южно-Уральского государственного университета Полина Кийко, поможет эти свойства сохранить. Под действием ультрафиолетового излучения будут образовываться свободные радикалы, и именно они станут разрушать неорганические и органические загрязнители на поверхности материалов.

По словам молодого ученого, самоочищение – одно из основных направлений научных разработок в области материаловедения. Исследованиями аспиранта руководит д.т.н. Тамара Черных.

«В рамках проекта мы работаем над добавкой, но один из прорабатываемых вариантов – готовая смесь для получения материала. Он должен работать при отрицательных температурах, для России это необходимое свойство. Я вижу свой проект условной «адаптацией» мировых научных разработок для России, для наших погодных условий и наших ресурсов», – рассказала Полина Кийко.

В качестве сырья будут использовать промышленные отходы, например, от производства титановых белил. Шламоотвалы расположены в Челябинске вдоль реки Миасс. Утилизировать такие отходы сложно и дорого, а хранить в черте города небезопасно.

С применением отходов лакокрасочного производства Полина Кийко может получить штукатурный раствор с функцией самоочищения или добавку к цементу, которая обеспечит самоочищение бетона. Сейчас ученый работает по этим двум направлениям, определяя, какое из них перспективнее. Дополнительным стимулом для развития проекта стала победа в конкурсе «УМНИК».

«Конкурс знакомит участников с амбициозными проектами, что вдохновляет работать больше. А в случае победы в конкурсе появляется замечательная возможность уделить больше времени исследованию. Мой результат казался невероятным, я изумилась и обрадовалась, увидев на почте письмо с поздравлением», – добавила Полина Кийко.

Отметим, что каждый победитель конкурса «УМНИК» получает грант в полмиллиона рублей на развитие своего проекта.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

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