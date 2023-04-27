Аукцион по продаже земли на Пушкина в Челябинске признан несостоявшимся, участок сдадут в аренду

В Челябинске прошедший сегодня, 27 апреля, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по улице Пушкина признан несостоявшимся.

На торги заявился только один участник, и не поступило предложений, предусматривающих более высокую цену предмета аукциона, сообщили в мэрии.

Участок площадью 1197 квадратных метра с кадастровым номером 74:36:0509011:20 расположен в квартале по улице Пушкина.

Вид разрешенного использования: служебные гаражи, хранение автотранспорта, предоставление коммунальных услуг.

С участником, предложившим начальную цену предмета аукциона, будет заключен договор аренды земельного участка.

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы) - 667 тысяч 846 рубля.