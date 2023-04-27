27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
27.04.2023
По факту жестокого избиения пенсионерки в Челябинске возбуждено уголовное дело
27.04.2023
Аукцион по продаже земли на Пушкина в Челябинске признан несостоявшимся, участок сдадут в аренду
27.04.2023
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
27.04.2023
Сотрудники Аркаима проведут 50 бесплатных экскурсий по новому маршруту
27.04.2023
В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице
Аукцион по продаже земли на Пушкина в Челябинске признан несостоявшимся, участок сдадут в аренду
23.09.2022
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
09.07.2021
«Замороженный» недострой в Ленинском районе Челябинска продали «с молотка»
09.04.2019
УФАС отменило итоги аукциона на ремонт дорог в Челябинске
27.02.2019
Миндортранс: Точка в деле о дорожных аукционах в Челябинской области еще не поставлена
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023