Аварийно-диспетчерские службы Челябинска в праздники будут работать в усиленным режиме

Аварийно-диспетчерские службы Челябинска в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме.

Как отмечают в мэрии, управляющим компаниям города поручили тщательно чистить снег в новогодние каникулы (особенно если будут снегопады), а также своевременно проводить противогололедную обработку тротуаров, ступеней и пандусов.

Список телефонов ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний, диспетчера УЖКХ Челябинска и дежурных администраций внутригородских районов, опубликован на сайте мэрии.