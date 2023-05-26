«Аватарка с Калывана и ЕГЭ в кармана»

Сегодня, 26 мая, стартует основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). На сдачу ЕГЭ в Челябинской области зарегистрировались около 14,5 тысяч человек, из которых 13,5 тысяч – выпускники 2023 года.

Мы решили выяснить, насколько суеверны, челябинские школьники.

«Ну, многие «постили» «Добрыню» и остальные псевдосимволы. Конечно, на аватарку ставили Калывану», - рассказывает школьница Соня.

«Кричали в форточку, как сестра советовала «Халява! Приди»!»,- говорит выпускница Евгения.

Сегодня школьники сдавали три ЕГЭ - по географии, химии, литературе. На сдачу этих предметов зарегистрировано почти три тысячи участников: химию планируют сдавать около 1,7 тысячи человек, экзамен по литературе напишут почти тысяча участников, по географии – свыше 200.

На входе в школу (мы побывали в МОУ №46) строгий фейс-контроль. С собой можно взять только черные гелевые ручки и воду.

«С этого года в Челябинской области при проведении экзаменационной кампании ЕГЭ будет применяться технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. Других концептуальных изменений в экзаменационной кампании в 2023 году нет»,- прокомментировал ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас.

«Дорогие выпускники, верьте в свои силы! Желаю вам максимальной концентрации, сосредоточенности и внимания! Пусть семья, близкие друзья и любимые люди обязательно найдут для вас важные и такие необходимые слова поддержки. Удачи, везения, смекалки и смелости!», — пожелала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Основной период ЕГЭ продлится до первого июля и завершится резервным днем по всем учебным предметам.