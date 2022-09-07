07.09.2022
Автобусы 14-го маршрута от ж/д вокзала до Новосинеглазово теперь ходят чаще
07.09.2022
В отношении жителя Копейска возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии
07.09.2022
Худрук танцующего оркестра «Урал - Бенд» из Екатеринбурга болел за "Трактор" - и не зря
07.09.2022
УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
07.09.2022
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
Автобусы 14-го маршрута от ж/д вокзала до Новосинеглазово теперь ходят чаще
06.09.2022
В общественном транспорте челябинцы узнают истории появления улиц и площадей
05.09.2022
В Челябинске после обустройства выделенных полос появились затруднения в движении транспорта
05.09.2022
Число единиц общественного транспорта в Челябинске выросло с началом учебного года
02.09.2022
Велопарад повлияет на движение автобусов на северо-западе Челябинска
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022