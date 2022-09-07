Автобусы 14-го маршрута от ж/д вокзала до Новосинеглазово теперь ходят чаще

В Челябинске с сегодняшнего дня, седьмого сентября, на маршруте №14 «Железнодорожный вокзал – Новосинеглазово» теперь работает шесть автобусов вместо четырех, как было раньше.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это позволило сократить интервалы движения автобусов до 25-ти минут и продлить время работы 14-го маршрута - последний рейс с железнодорожного вокзала теперь будет отправляться в 22:10 ежедневно (с актуальным расписанием можно познакомиться здесь).

Обслуживает данный маршрут, а также автобусный маршрут №52 «Областная больница – Исаково» (его расписание осталось прежним, здесь продолжает работать один автобус большого класса) новый перевозчик - ООО «Копейское маршрутное такси», который выводит на линию транспортные средства 2022-го года выпуска, доступные для маломобильных пассажиров.

«Все автобусы оборудованы валидаторами, постепенно будут приведены к единой ливрее и экипировке», - отмечает «Челябинский общественный транспорт».

Стоимость проезда для всех категорий граждан и порядок предоставления льгот не изменились. По вопросам работы маршрутов №14 и №52 можно обращаться к перевозчику по телефону: 8-950-737-45-09.

Отметим, автобусы маршрута №14 идут по следующим улицам: Советская, Челябинская, Троицкий тракт, Дарвина, Блюхера, Воровского, проспект Ленина, Свободы Магазин. Остановки (от Новосинеглазово до вокзала) – «Магазин», «КСК», «Столовая», «Переезд», «Сад «Нефтяник», «Сад «Прогресс», «Поворот на Новосинеглазово», «Сад «Локомотив-2», «Поселок Смолино», «Путепровод», «Сельхозтехника», «Сад «Локомотив», «ЧПАТО-2», «Рынок «Привоз», «ЦРМ», «Кинотеатр «Маяк», «Кондитерская фабрика», «ТК «Кольцо», «Улица Рылеева», «Областная больница», «Медицинский университет», «Улица Доватора», «Городская больница», «Кинотеатр «Урал», «Площадь Революции», «Магазин «Детский мир», «Улица Плеханова», «Улица Евтеева», «Институт путей сообщения», «Привокзальная площадь», «Железнодорожный вокзал».

Автобусный маршрут №52 пролегает по улицам Блюхера, Дарвина, Троицкому тракту. Остановок на нем 16: «Областная больница», «Улица Рылеева», «ТК «Кольцо», «Кондитерская фабрика», «Кинотеатр «Маяк», «ЦРМ», «Рынок «Привоз», «ЧПАТО-2», «Сад «Локомотив», «Сельхозтехника», «Путепровод», «Поселок Смолино», «Сад «Локомотив-2», «Поворот на Новосинеглазово», «Подстанция», «Поселок Исаково».