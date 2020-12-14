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Автопарк челябинской неотложки пополнился новыми автомобилями

Службу неотложной медицинской помощи Челябинска усилили новыми автомобилями. Автопарк пополнили десять машин «Лада Гранта». Куплены они были на деньги «Русской медной компании».

Сегодня, 14 декабря, «Челябмедтранс» получил десять новых легковых автомобилей «Лада Гранта». Они поступят в учреждения с отделениями неотложной медицинской помощи. Отечественные авто были приобретены на деньги «Русской медной компании».

«Мы знаем о тех трудностях, которые сейчас есть в здравоохранении. Наша компания старается помочь медикам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня десять машин поступили в распоряжения медиков», - сказал директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске Анатолий Еремин.

Восемь автомобилей «Лада Гранта» заменят существующие. Они устарели. Учитывая, что службу неотложной медицинской помощи перевели на круглосуточный режим работы, нагрузка колоссальная не только на медиков, но и на технику.

«Интенсивность работы очень большая. Машины «стареют» быстро. Время доезда до пациента увеличивается. В день приходиться проезжать от 40 до 160 километров. Новые авто – это хорошее подспорье. Они теплые и удобные», - рассказал водитель машины неотложной помощи Анатолий Ваганов.

Сегодня служба неотложной помощи есть практически в каждом медицинском учреждении, в них работают сотрудники поликлинических отделений, обслуживая те вызовы, которые не сопряжены с угрозой жизни и здоровью челябинцев. Сейчас в парке «неотложки» 89 автомобилей.

«Благодаря новым автомобилям уровень оказания медицинской помощи выйдет на новый уровень. Это позволит сократить время приезда бригады врачей к пациенту. Не стоит забывать, что служба неотложной медицинской помощи – это «младший брат» скорой помощи», - отметил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Новые машины распределены по всем районам Челябинска.