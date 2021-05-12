Автозавод «Урал» представил пожарно-спасательные автомобили NEXT для МЧС РФ

Автомобильный завод «Урал» на XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021» представляет специальную противопожарную технику повышенной проходимости «Урал» для Министерства по чрезвычайным ситуациям. В экспозиции предприятия экспонируются пожарные автомобили линейки «Урал NEXT» с колесными формулами 6х6 и 4х4: автоцистерны объемом 5 м³и 6 м³, пожарная автоцистерна 3 м³ с лестницей и тридцатиметровая автолестница. В 2021 году выставка будет проходить с 12 по 16 мая, основная площадка Салона впервые развернется в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область).

Способность автомобиля «Урал» добраться в любую труднодоступную местность часто необходима для спасения человеческих жизней и имущества, природных ресурсов, запасов, материалов, поэтому техника марки «Урал» высоко востребована в структурах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). В первую очередь это пожарная техника, «Уралы» – универсальный транспорт для размещения на них противопожарного оборудования. МЧС РФ является основным заказчиком, определяющим техническую политику в вопросах создания пожарной техники. Сегодня автозавод «Урал» предлагает своим клиентам совершенно новые грузовики - с новыми подходами к эргономике и комфорту, с качеством управления на уровне легкового автомобиля.

На Международном салоне экспонируются четыре современных пожарно-спасательных автомобиля семейства «Урал NEXT»: пожарная автоцистерн АЦ-6.0-40 объемом 6 м³ (колесная формула 6х6); пожарная автоцистерна АЦ-5.0-40 объемом 5 м³ (6х6), пожарная автоцистерна 3 м³ с лестницей (6х6) и тридцатиметровая автолестница АЛ-30 (4х4).

Автоцистерна пожарная АЦ-5.0-40 объемом 5 м³ (6х6) предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах, на промышленных предприятиях, в сельской местности. Автомобиль служит для доставки к месту возгорания боевого расчета из 6 человек, включая водителя, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ. Кабина для размещения экипажа сдвоенная, состоящая из двух сопряженных между собой модулей. Цистерна расположена на раме продольно, в ее креплении к раме присутствует упругий демпфирующий элемент, предусмотрены волноломы для предотвращения раскачивания автоцистерны во время движения. Вместимость пенобака 360 л. Специальное оборудование производства АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования».

Автоцистерна пожарная АЦ-6.0-40 объемом 6 м³ (6х6) также предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса воды и пенообразователя. Автоцистерна применяется как самостоятельная боевая единица или как насосная установка при работе «в перекачку» с одной или несколькими автоцистернами при тушении пожаров водой, воздушно-механической пеной в населенных пунктах или промышленных объектах. Кабина боевого расчета также сдвоенная, (четырехместный модуль за штатной кабиной) вмещает боевой расчет из 6 человек, включая водителя. Кузов выполнен по модульной схеме и состоит из двух частей: передняя часть кузова с центральным расположением цистерны, левого и правого отсеков для ПТВ вдоль бортов, и отсека для ПТВ, совмещенного с насосным отсеком. Бак пенообразователя вмещает 360 л. Специальное оборудование производства АО «Уралпожтехника» (Миасс).

На выставке экспонируется пожарная автоцистерна с лестницей АЦЛ 3,0-40-17 (6х6). Предназначена для доставки личного состава (6 человек) к месту пожара, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения. Вместимость цистерны для воды 3 м³. АЦЛ оборудована пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и механизированной выдвижной и поворотной лестницей (без люльки). Максимальная высота подъема вершины лестницы (устройств для подачи огнетушащих веществ) составляет 17 м, максимальная рабочая нагрузка на вершину лестницы 160 кг. Навесное оборудование изготовила компания «СТ-Авто» (Москва).

Также экспонируется пожарная автолестница АЛ-30 (колесная формула 4х4). Автолестница предназначена для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту. Возможно использование АЛ в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен, грузоподъемность в этом случае составит 1 т. Максимальная рабочая высота подъема составляет 30 м, максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы 160 кг, максимальный вылет с максимальной нагрузкой на вершине равен 16 м. Угол поворота стрелы при круговом вращении не ограничен. Микропроцессорная система управления АЛ обеспечивает безопасность эксплуатации, диагностику приборов и датчиков. Информация выводится на монитор. Специальное оборудование выполнено ООО «Мега Драйв» (Мытищи).

В основе всех представленных автомобилей – надежное и высокопроходимое шасси «Урал NEXT» с модернизированной трансмиссией и увеличенными ресурсом и надежностью. Капотная кабина NEXT с улучшенными параметрами эргономики (сиденье водителя на пневмоподвеске, улучшенная тепло- и шумоизоляция, оптимальный микроклимат) обеспечивает пассивную безопасность водителя. Гарантия 24 месяца или 100000 км. Межсервисный интервал 15 000 км. Все автомобили укомплектованы двигателем ЯМЗ-536 Евро-5 мощностью до 310 лс.

Сегодня автозавод «Урал» является одним из крупнейших российских поставщиков шасси под специализированную, в том числе и под пожарную технику. «Уралы» используются для создания пожарных автоцистерн, автолестниц, специализированных насосно-рукавных и пожарно-спасательных автомобилей. Основными являются автомобили, осуществляющие доставку пожарных расчетов и оборудования к месту пожаротушения: это автоцистерны (АЦ) с различной вместимостью бака (объемом от 3 до 10 м³) и подачей воды в режиме до 40 л в секунду. Благодаря особенностям конструкции (наличие мощного двигателя, многоступенчатой коробки передач, двухступенчатой раздаточной коробки, блокировки дифференциала) и простоте технического обслуживания, техника «Урал» может эффективно работать в самых сложных климатических и дорожных условиях. Благодаря своим качествам – проходимости, мощности и надежности автомобили «Урал» востребованы при тушении пожаров различных категорий сложности. Техника «Урал» способна эффективно работать на высоте 4500 метров над уровнем моря, при температурах окружающего воздуха от -50 до +50 °С, имеет высокую ремонтопригодность, рассчитана на безгаражное хранение, и эти качества внедорожников из Миасса высоко ценит МЧС РФ.

О выставке «Комплексная безопасность»:

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» проводится по распоряжению Правительства Российской Федерации с 2008 года. Организаторами мероприятия неизменно остаются ведущие силовые ведомства страны: МЧС России и МВД России.

Справка об автомобильном заводе «Урал»:

Автомобильный завод «Урал» https://uralaz.ru/ является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 25 т, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.