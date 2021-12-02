Ай да мастерицы! В женской колонии Челябинска выбрали самые вкусные, пышные и красивые оладьи

Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии №4 Челябинска, вчера, второго декабря, соревновались в приготовлении традиционного и любимого многими блюда русской.

Под руководством мастеров производственной практики профессионального училища №237 Марии Березковой и Лидии Тетеркиной участницы готовили оладьи, каждая - по своему рецепту. Жюри необходимо было определить самый вкусный десерт с учетом затраченного времени на его готовку.

«Оладьи - это одно из самых вкусных блюд. В давние времена их не только готовили, но и называли по-разному: оладьи, аладьи, оладейки, оладки, оладышки, алябыши. Впрочем, они имели не только разные названия, но и разные вкусы», - отметила Лидия Тетеркина.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, местные кулинары решили отойти от традиционного способа приготовления оладьев из муки. В этом конкурсе хозяйкой стала тыква. Все готовили дружно, работа кипела быстро, эмоциям не было предела, ведь, находясь у плиты, осужденные женщины вспоминали, как готовили дома, рассказывали различные истории.

Например, немногие знают, что в знак особого своего расположения к зятю теща пекла не только блины, но и оладьи. А между тем такая традиция в целом ряде регионов России сохранилась до сих пор.

После подведения итогов конкурса члены жюри озвучили имя победительницы. Ею стала осужденная отряда №4 Ирина Бабенкова. По общему мнению, именно ее оладьи были самые пышные, вкусные и красивые.

Завершилось мероприятие чаепитием, которое организовали для участниц сотрудники администрации исправительного учреждения. Тыквенные оладьи подавали к столу со сметаной и ароматным чаем.