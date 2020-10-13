Банк ВТБ поддерживает предложение минфина о продлении программы льготной ипотеки

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников прокомментировал предложение минфина РФ о льготной ипотеке. Он сообщил, что банк готов максимально удовлетворить спрос клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что они поддерживают предложение минфина РФ о продлении программы льготной ипотеки. В этом году именно она стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли.

«Неудивительно, что предельный лимит по госипотеке был повышен с изначальных 740 до 900 миллиардов еще до окончания изначального срока действия программы. Сейчас планируется увеличить его уже до 2,8 триллионов рублей. Господдержка предопределила рекордный спрос на ипотечном рынке даже в столь сложное для экономики страны время», - сказал Анатолий Печатников.

Только ВТБ, начиная с апреля, выдал по ней почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 миллиардов рублей. Во многом господдержка способствовала тому, что прошедший сентябрь, когда банком была снижена ставка по госпрограмме до 6,1%, стал для ВТБ рекордным по выдаче жилищных кредитов в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Ранее мы рассчитывали, что льготная ипотека может быть продлена до конца нынешнего года. Ожидаем окончательное решение властей по данному вопросу, но со своей стороны готовы максимально удовлетворить спрос наших клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения», - добавил Анатолий Печатников.