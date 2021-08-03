«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»

С 12 по 15 августа на курорте «Солнечная долина» (г. Миасс, Челябинская область) состоится банный фестиваль – «Неделя банного искусства».

Банный фестиваль будет проходить в термальном комплексе «Бани мира». «Бани мира» - единственный в России комплекс со знаком качества «SPA Group» — в парильнях здесь используют авторские технологии банных процедур. Русская и нефритовая бани, хамам, монгольская юрта, парная для персональных программ, джакузи и открытый термальный бассейн — термальный комплекс «Бани мира» в Челябинской области предлагает каждому посетителю услуги по вкусу.

В «Банях мира» новый подход к организации посещений: поточный метод обслуживания в парильнях с программой – такого в России еще нет. Программа начинается в каждой парильне по расписанию, в каждой - своя, особенная. Всех гостей приглашают пройти в парильню, где и разворачивается банное действо под руководством профессионального пар-мастера.

«Неделя банного искусства» - мероприятие для всей семьи. Программа каждого дня построена таким образом, чтобы и дети и взрослые «прониклись» баней и приобщились к этому виду отдыха.

12 августа – «Детский день». В программе: мастер-классы для детей «Парим маму и папу», мастер-класс для родителей «Как правильно парить детей», активные игры с аниматорами в открытом бассейне.

13 августа - «Обрядовая банька». В программе: с 13:00 до 19:00 обрядовые парения от ведущих пар-мастеров. C 19:00 до 21:00 авторская программа «Тепло шамана».

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14 августа - «Банная заруба: первый мужской разряд». В программе: с 12:00 до 18:00 мастер-классы от ведущих пар-мастеров России: Андрея Любова (президент Ассоциации Банщиков Урала, г. Челябинск), Александра Николаева (владелец «Правильной бани», г. Челябинск), Артема Яценко (ведущий пар-мастер термального комплекса «Бани мира»), Павла Берлякова (мастер образного парения термального комплекса «Бани мира»). C 18:00 до 00:00 - парения нон-стоп от пар-мастеров, пенная программа в хамаме, детские конкурсы в открытом бассейне

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15 августа - «Детский день». В программе: турнир по водному полу в открытом бассейне, мастер-классы для детей «Парим маму и папу», мастер-класс для родителей «Как правильно парить детей», активные игры с аниматорами в открытом бассейне.

А также каждый день - конкурсы с призами для взрослых и детей!

Чтобы не пропустить ни одного дня из «Недели банного искусства», бронируйте проживание в одном из отелей «Солнечной долины». В каждом номере отеля есть кухонная зона со всем необходимым и просторная терраса. Тариф на проживание с 12 по 15 августа включает: проживание в отеле в выбранной категории номера, завтрак в ресторане, посещение «Недели банного искусства» в термальном комплексе «Бани мира».

Ознакомиться с подробностями мероприятия и забронировать проживание можно на сайте или по номеру единого центра бронирования: +7 351 778 54 26.