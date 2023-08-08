Бастрыкин держит на контроле ситуацию со строительством жилого дома вместо школы в ЖК «Парковый Премиум»

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Сосновском районе Челябинской области, где, по словам местных жителей, вместо обещанной школы стали строить многоэтажный дом.

О том, что 500 южноуральских детей власти оставили без образовательного учреждения, накануне, седьмого августа, заявили представители челябинского регионального отделения Народного фронта.

По заявлению общественников, открыть школу в ближайшее время чиновники и представители компании «Флай Плэнинг» обещали еще на этапе продаж квартир. Правда потом, когда сделки состоялись, планы ответственных лиц резко изменились.

«Причем - официально, ведь в январе 2023 года чиновники вдруг поменяли генеральный план. Согласно ему, вместо школы жильцы «Паркового Премиум» получат очередную многоэтажку», - отметили в Народном фронте.

Общественники добавили, что судьба детского садика пока неясна, ведь на участке строительства сейчас лишь вырыты котлованы.

«Абсурдные закрытые «публичные» слушания возмутили жильцов. У них накопились вопросы к тем, кто обещал слишком много», - заявили в Народном фронте.

Представители президентского движения сообщили, что обратятся в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку решению администрации Сосновского района о постройке многоквартирного дома вместо учебного заведения. Кроме того, общественники рассказали, что пожалуются главе региона и попросят его взять на контроль возникшую ситуацию и обеспечить право детей, живущих в ЖК «Парковый Премиум», на получение образование.

Сегодня, восьмого августа, в Следственном комитете России сообщили, что Александр Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СКР по Челябинской области Петра Решетникова о ходе проводимой по статье 293 УК РФ «Халатность» проверки по факту нарушения прав южноуральских детей и всех установленных обстоятельствах.