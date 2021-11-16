Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушениях прав полицейских Челябинска

В связи с вновь опубликованными обращениями к руководству СК России сотрудников и ветеранов полиции Челябинска, которые заявили о злоупотреблениях в распределении жилья, построенного по целевой программе, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проведенных проверочных мероприятий.

Как сообщили в СКР, в ходе проводимой проверки опрошено значительное количество сотрудников ОВД - как действующих, так и бывших, изучен большой объем нормативной и правовой документации, связанной с распределением жилья. Также подготовлены письма в адрес губернатора области и главы Челябинска для решения жилищного вопроса заявителей.

Ранее председатель СК России поручал руководству регионального управления организовать проверку по опубликованному обращению граждан.

Напомним, вчера, 15-го ноября, полицейские и пенсионеры МВД из Челябинска, которых выселяют из квартир, записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, руководителю МВД и главе ФСБ страны. Они просят подключиться к решению их проблем с жильем. Если этого не будет сделано, то они пригрозили тем, что объявят голодовку.

Кстати, одна из активисток в погонах (Яна Кирилова), так и сделала.

Добавим, жилье стражам порядка было предоставлено по договорам служебного найма на период прохождения службы. Оно не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации.