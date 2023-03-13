Бастрыкин заинтересовался домом пенсионерок из Катав-Ивановска, непригодным для жилья

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту проживания пенсионерок из Катав-Ивановска (Челябинская область) в непригодном жилье.

В социальных сетях размещен видеоматериал жительниц одного из домов в Катав-Ивановске. Пенсионерки, одна из которых инвалид, сообщают, что многоквартирный дом находится в непригодном состоянии: отсутствует отопление, водоснабжение, разбиты стекла и имеются трещины в стенах.

«Они опасаются за свою жизнь и здоровье, так как возможности переехать в другое жилье у них нет. Органы местного самоуправления никаких мер к разрешению указанной ситуации не принимают», - говорится в сообщение СКР.

В СУ СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Катав-Ивановской городской прокуратурой также организована проверка исполнения жилищного законодательства органом местного самоуправления.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову доложить о первоначальных результатах проводимых проверочных мероприятий.