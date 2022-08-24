«Белый журавлик» укроет крылом воинов наших

Сегодня, 24 августа, вышел трейлер снятого в Челябинске короткометражного игрового фильма «Папа».

Это трейлер к третьему фильму из цикла пяти короткометражек детского патриотического киножурнала «Белый журавлик».

Автором сюжетов является ветеран боевых действий Владимир Саломатин, который предоставил свои работы на конкурс Фонда президентских грантов, где они получили положительную оценку и теперь реализуются с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

История третьего фильма, основана на реальных событиях. В основе фильма история службы Владимира Саломатина во время второй Чеченской кампании. В 2000-м году он получил осколочное ранение.

С небес на землю вернули Владимира Саломатина медики и летчики. Именно их подвигам мужчина и посвятил фильм. Исполняет роль раненого актер челябинского театра драмы Евгений Болтнев. Для него, как и для всей съёмочной группы, снять фильм, историю реального человека, - настоящий вызов.

«Этим фильмом творческая группа хотела напомнить военнослужащим Вооруженных сил России, что их дома ждут родные и близкие. Ждут их живыми», - отметил Владимир Саломатин.

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При подготовке этого фильма создатели встретили удивительно доброе отношение и поддержку. Они выражают благодарность ветеранам органов безопасности, которые помогли выйти на представителей силовых структур и получить разрешения на съемки в приближенных к боевым условиям, военнослужащим, которые принимали участие в съемке, представителям железной дороги пассажирской компании и Челябинского вокзала, врачам госпиталя ветеранов войн, коллективу театра драмы имени Наума Орлова.

«Все были готовы оказать любую помощь, узнав, о чем этот фильм, - сказал Владимир Саломатин. – Подчеркну, что жители Челябинска сами на нас выходят и предлагают свою поддержу. Так, музыку для этой серии написал челябинский композитор Михаил Чермошенцев. Михаил - стропальщик участка изготовления отводов одного из челябинских предприятий. Услышал об инициативе фонда «Живые и мертвые» и сам предложил написать музыку к трейлеру и создать самый настоящий саундтрек к фильму».

Премьерный показ фильма «Папа» запланирован на сентябрь.