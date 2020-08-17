Берег набережной озера Смолино укреплен, идет установка опор освещения

В Челябинске на набережной озера Смолино, благоустраиваемой по федеральной программе "Формирование современной городской среды" со стороны улицы Новороссийской, выполнены работы по берегоукреплению.

Об этом сегодня, 17 августа, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил глава Ленинского района Александр Орёл. По его словам, сформировано на знаковом общественном пространстве и основание под пешеходную и велосипедную дорожки. Также выставлены конструктивные элементы.

"В настоящее время проводятся работы по установке на набережной опор освещения и завозится чернозем", - рассказал Александр Орёл.

Напомним, прогулочная зона (без пляжа) протяженностью 500 метров с обустроенной поблизости парковкой на 17 автомобилей появится вдоль берега озера Смолино на участке между домами № 83 и №97 по Новороссийской.

Проектирование набережной велось практически весь 2019-й год. Четвертого мая этого года был заключен договор на выполнение работ с подрядной организацией ООО "А-Холдинг". Заказчиком является администрация Ленинского района. Стоимость контракта составляет немногим менее 21-го миллиона рублей.

Всего в этом году в рамках нацпроекта "Формирование современной городской среды" в Челябинске благоустраивают 11 общественных пространств.