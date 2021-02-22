Беспредел в СНТ «Электрометаллург»: садоводы готовят обращение к Текслеру

Садоводы челябинского СНТ «Электрометаллург» прислали в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» открытое письмо, в котором рассказали, какая непростая ситуация сложилась в их товариществе – в их любимый сад в качестве председателя вернули человека, которого они на этом посту видеть категорически не хотят. Более того, садоводы утверждают, что возвращение его незаконно.

К слову, в настоящее время члены СНТ готовят обращение на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Люди надеются, что глава региона поможет им переломить ситуацию. Добиться справедливость – она для них в том, что Александр Московский не должен и не может быть председателем «Электрометаллурга», - челябинцы, желающие своему садовому товариществу, процветания и благополучия, пытаются и в суде.

«Так, 15 марта 2021 года в Челябинске состоится судебное заседание, где будет оспариваться протокол собрания, давший право экс-председателю Московскому вернуть себе доступ к банковским счетам сада, куда стекаются десятки миллионов членских взносов и платежей за электроэнергию», - сообщили садоводы.

Приводим текст письма, в котором рассказана история данного СНТ, полностью:

«Все статьи в прессе об СНТ «Электрометаллург» начинаются с одного слова: скандал. И это неспроста. Когда-то, в ноябре 2013 года, пока председатель Селютин М.Г. был на больничном, было проведено внеочередное собрание уполномоченных, да не где-нибудь, а в актовом зале Законодательного Собрания Челябинской области.

Назовите хотя бы еще одно СНТ, которое проводит общее собрание в помещении ЗСО! Для СНТ «Электрометаллург» это стало возможно, потому что в товариществе есть влиятельный садовод - начальник управления строительной и промышленной политики Законодательного собрания области Валерий Школьников. Он, собственно, и организовал, и провёл собрание, он же и предложил кандидатуру Московского Александра Владимировича в председатели садового товарищества (в обход порядка ФЗ-66). Уж очень удобно выбирать сначала председателя, а потом членов правления, которые «должны сработаться» с нужной кандидатурой. В свое время это было освещено в прессе, были жалобы в полицию и лично председателю ЗСО Владимиру Мякушу.

Эффект менеджмента группы сподвижников Московского Александра Владимировича за время его руководства СНТ на лицо: семь лет дороги без изменений, охрана - в виде верёвочек на проходных, электросети в плачевном состоянии, долг за потребление электроэнергии предъявлен садоводам в семизначных числах.

В 2013-м году садоводами было решение (п.8.5, протокол отчетного собрания от 30.03.2013): завершить определение ориентировочной стоимости высоковольтной линии электропередач ВЛ-10 кВ с ТП от подстанции Шершневская до сада Товарищества в срок до 15.04.2013, организовать и провести конкурс по их реализации во втором квартале 2013-го года».

Вопрос по передаче линий поднимался на каждом ОС уполномоченных: от 22.03.2014г. (п.п.8.2-8.3), от 28.03.2015г. (п.8.4), от 26.03.2016г. (п.8.2), от 25.03.2017г. (п.10.2.1). Более того, на общем собрании в 2018-м году главному энергетику выразили недоверие вплоть до увольнения за неисполнение данного решения. Кстати, докладчиком по предъявленным обвинениям энергетику был никто иной, как Школьников В.А. Но на ресурсах судов нет никаких следов разбирательств по предъявленным серьёзным обвинениям в хищении в крупном размере. Отчего же ограничились увольнением энергетика и не подали заявление в суд?

Не раз за эти семь лет садоводы задавали вопрос Московскому А.В.: «Почему до сих пор сети не переданы энергосбытовой компании?» Компетентные в вопросах энергохозяйства садоводы не раз приходили в правление, предлагали помощь по выполнению решения высшего органа власти о передаче линий с баланса СНТ. В итоге другие садоводы слышат, что эти компетентные, активные и неравнодушные просто срывают заседания, мешают работать председателю.

Складывается впечатление, что содержание аварийных сетей выгодно Московскому А.В. – только за 2020 год было перечислено на их ремонт около миллиона рублей, а так называемые потери в сетях и несанкционированный отбор садоводы годами оплачивали в двойном размере. По отчетам, представленным на сайте, ежегодно из членских взносов на эту статью расходов уходило до двух миллионов рублей. И за счёт внутреннего повышения тарифа для садоводов, установленного председателем, под эту же статью расходов (слово в слово в документах об электрооэнергетике) так же списывалось полтора-два миллиона рублей.

В конечном итоге, Московский А.В. просто перестал проводить общие собрания и делать финансовый отчёт: за 2018, 2019, 2020 годы отчёты либо не представлены совсем, либо представлены в виде, который ревизионная комиссия признаёт неудовлетворительным по семи из восьми пунктов.

Летом 2020-го года терпение садоводов закончилось. И по требованию 1/5 членов товарищества было проведено внеочередное общее собрание, на котором выбран новый председатель: Виктор Мартыненко, которому досталось незавидное наследство от предыдущего председателя: денег на расчетном счете нет, при этом многомиллионные долги за электричество, долг за вывоз мусора. При этом из здания правления были полностью вывезены документы и компьютер бухгалтера вместе с программами и прочее имущество.

Первое, с чего начал работу Виктор Мартыненко, - это вопрос о передаче линий, чтобы не тратить деньги садоводов на ремонт изношенных сетей. И это ему удалось: был заключен договор аренды сетей с последующей их передачей. На это потребовался всего месяц, а Московский А.В. не мог (не хотел) сделать это на протяжении нескольких лет. Также был перезаключен договор с оператором по вывозу мусора на более выгодных условиях для СНТ.

В садах часто происходят кражи. Вопрос безопасности актуален не только для нашего товарищества. И, конечно, система дергания веревочек на проходных никак не связана с охраной имущества, никак не обеспечивает заявленный функционал. А заявленное ежегодно в расходах членских взносов видеонаблюдение, как показала практика, для садоводов – не работает. К примеру, прошедшим летом дедушка с деменцией ушел с территории сада. Родственники хватились его в ближайший час, а на КПП получили отказ в просмотре видеонаблюдения. Благодаря созданному активными садоводами чату соседей в вайбере дедушку нашли живым.

Новое правление под руководством Мартыненко В.А. начало активно работать над вопросом безопасности еще до вступления в статус правления. Садоводы взаимодействовали с разными охранными агентствами, разрабатывали систему СКУД, привлекали к работе садоводов, компетентных в вопросах охраны и видеонаблюдения – для того, чтобы найти функциональные целесообразные и выгодные условия для СНТ по охране общего имущества и сделать территорию максимально безопасной. Чтобы завершить реорганизацию системы охраны и безопасности на территории СНТ, необходимы официальные полномочия.

Объединившись в неофициальных сообществах, обсуждая общие проблемы, в поисках решений садоводы стали не просто соседями, а единомышленниками. Часть членов товарищества постоянно занимается спортом: хоккей, футбол, волейбол, катание на коньках. Чистят лёд, ставят горки для детей, лавочки для пешеходов. У заядлых садоводов свои интересы: обмен растениями, общие закупки саженцев и товаров для садоводства. Неравнодушные садоводы собирают средства и покупают корм собакам, которые находятся на территории товарищества. Впервые был проведен конкурс рисунков с призами. Кроме того, были проведены конкурсы домашних любимцев, конкурс цветоводов. Все эти новости регулярно публикуются на странице неофициального сообщества садоводов в ВК, находят отражение и в закрытой группе вайбера.

Все надежды на лучшую жизнь в СНТ «Электрометаллург» рухнули 22-го января 2021-го года. Этой датой ИФНС вновь зарегистрировала Московского А.В. председателем СНТ «Электрометаллург», несмотря абсурдность ситуации и содержания представленного на регистрацию документа.

Принятие решения о проведении очередного собрания относится к компетенции правления. Решение правления о проведении очередного общего собрания в заочной форме с 04.09.2020 по 03.12.2020 не принималось, протокол правления с данным решением отсутствует в здании правления (по месту хранения документов) и не публиковался на официальном сайте. Часть членов правления, работавших под руководством Московского А.В., заявляет о том, что заседания, на котором бы принималось решение о проведении общего отчетно-перевыборного собрания, в указанные в объявлении на сайте и в протоколе от 10.12.20 года сроки – не проводилось.

По действующему в тот момент уставу правление и председатель выбираются на двухлетний срок работы и организовать смену руководства в течение этих двух лет можно только в формате ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания (п.5, ст. 16 ФЗ-217). Однако, протокол от 10.12.20, которым произведена смена власти в саду, гласит об ОЧЕРЕДНОМ общем собрании, проведенном фактически через два месяца после избрания на должность Мартыненко В.А. и нового правления, проведенного уже ставшими в этот период обычными садоводами, а не компетентным избранным и зарегистрированным в ИФНС правлением СНТ, что напрямую нарушает п.6,7 ст. 17 ФЗ-217.

Прочитав текст протокола №1 от 10.12.20, садоводы пришли в ужас от абсурда происходящего. Тут и безграмотность - арифметическая и грамматическая, тут и несоответствие заявленных решений вопросам бюллетеня. На регистрацию такой филькиной грамоты подана жалоба в УФНС России по Челябинской области.

На 15-е марта в Калининском районном суде города Челябинска назначено слушание по исковым требованиям о восстановлении положения, существовавшего до регистрации 22.01.2021 председателем сада Московского А.В, через признание недействительным общего собрания членов СНТ, состоявшегося в период с 04.09.2020 по 03.12.2020 в помещении на территории СНТ «Электрометаллург» и принятых на нём решений.

К сожалению, законный путь к справедливости может длиться годами. Намного быстрее нарисовать очередной протокол и зарегистрировать его, а несогласные пусть опять идут в суд. Но садоводы «Электрометаллурга» придерживаются буквы закона во всех своих начинаниях, включая публичность. Содействие компетентных органов для того, чтобы восстановить в саду спокойствие и комфорт, - то, к чему призывает письмо».