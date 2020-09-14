Бездуховность, зависимость, потеря работы – специалисты в Челябинске разбирались в причинах алкоголизма

В Челябинской области от алкоголь-ассоциированных заболеваний ежегодно умирает около двух тысяч человек, из них одна тысяча — от губительного воздействия алкоголя на сердечно-сосудистую систему, 400 — от цирроза печени. Эти цифры прозвучали на состоявшейся пресс-конференции «Сколько жизней обрывает алкоголь на Южном Урале и как он вредит обществу и экономике».

В пресс-конференции приняли участие главный врач Челябинской областной клинической наркологической больницы, главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Челябинской области Борис Изаровский; профессор кафедры экономики и менеджмента Челябинского филиала РАНХиГС Ирина Лаврентьева; помощник председателя координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Челябинской епархии, иерей Александр Невзоров.

По словам Ирины Лаврентьевой, первопричина большого количества зависимых от алкоголя заключается в том, что он чрезвычайно доступен. Компания «Красное&Белое» имеет большое влияние, и в области алко-маркетов больше, чем детских площадок. Также существует прямая зависимость между сокращениями мужчин на работе и смертностью мужчин в трудоспособном возрасте, в частности, от алкогольной зависимости. А по Уральскому федеральному округу Челябинская область первая по ликвидации рабочих мест.

Работодателям в условиях рыночной экономики невыгодно проводить с работником воспитательные беседы, и они просто его увольняют. На некоторых предприятиях просто не принимают на работу человека с алкогольной зависимостью, ведь 45% несчастных случаев на производстве происходят из-за алкоголя.

На Нижегородском металлургическом комбинате перед входом стоит специальный аппарат, который за секунду проводит алко-тест, и, если человек недавно выпивал, программа блокирует турникет и не пускает человека на производство. Работники обязаны при устройстве на работу подписать согласие о регулярном прохождении такой процедуры.

Также при найме на работу могут потребовать справку, что у кандидата нет алкогольной зависимости. Если же работника всё-таки «ловят» в состоянии алкогольного опьянения, он должен пройти медицинское освидетельствование, увольнение должно происходить по определенной процедуре.

По словам Бориса Изаровского, лучше всего при лечении алкоголизма помогает квалифицированная медицинская помощь: «На рынке снижается количество не доказанных научно методик лечения алкоголизма, хотя быстрое решение проблем, которое ими предлагается, пользуется спросом у населения. Чаще всего в этом случае используется термин «кодирование», что именно под этим скрывается, сказать очень сложно. Иногда это действительно научно доказанные технологии, а иногда — «отсебятина». Проблема авторских методик состоит в том, что они работают только в авторских руках, а при массовом тиражировании их эффективность падает».

Однако, ситуация с каждым годом становится лучше, количество людей с зависимостью, которые находятся под наблюдением, за пять лет уменьшилось в два раза (50 тысяч в 2015 году, 23 тысячи сейчас).

Конечно, это только те, кто обращался за помощью к врачу. В действительности людей с алкогольной зависимостью гораздо больше.

Также стало меньше алкогольных психозов, их количество за 5 лет уменьшилось в 2 раза (в 2014 — 4 тысячи, в 2019 – 1,8 тысячи). Смертей от алкогольного отравления также с каждым годом становится меньше: в 2018 их было 699, в 2019 — 572.

По словам Александра Невзорова, алкоголизм — это духовная болезнь. Её причиной может быть отсутствие смысла жизни, уход от реальности вместо решения проблем. «С детства слово «праздник» начинает ассоциироваться с алкоголем, и, если в жизни не хватает праздника, то человек пытается компенсировать его отсутствие с помощью крепких напитков», - считает он.

Бесплатное лечение от алкогольной зависимости можно получить в наркологических больницах, диспансерах, наркологических отделениях городских больниц. Можно обратиться в координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму Челябинской епархии, существует около 10 групп «Анонимных алкоголиков», с которыми поддерживает контакты Челябинская наркологическая больница.