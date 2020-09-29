ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Челябинской области

Общество
Сегодня, 17:01
Размер текста

Для увеличения покрытия сети 4G (LTE) в Челябинской области Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков, инженерных сооружений и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи. В результате абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, за городом и в дороге, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.
Руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн Юрий Борисов:
«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной. Например, за площадку на крыше, которую можно сдать в аренду только операторам связи, могут просить больше, чем за аналогичную торговую площадь внутри торгово-развлекательных центров. В совокупности такая необоснованно дорогая аренда складывается в большую статью расходов, которые мы могли бы направить на ускорение развития сети. Исследование Телеком Дейли в 2020 году показало, что 85% ритейлеров прогнозируют закрытие салонов мобильной техники, поскольку арендодатели не согласны сокращать арендные платежи. В случае с базовыми станциями мы будем использовать альтернативные площадки, и просим всех заинтересованных владельцев недвижимости, писать нам».
Для рассмотрения объектов недвижимости для размещения оборудования связи Билайн, собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды по телефонам + 7 963 461-88-80 или в любое время отправить заявку на электронный адрес ndsotnikov@clb.beeline.ru.
Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители могут быть уверены в безопасности оборудования. Перед началом эксплуатации базовой станции уполномоченные органы проводят замеры электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, что гарантирует соблюдение норм, предусмотренных законом.
Клиенты все больше используют мобильный интернет, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети.  За прошлый год интернет-трафик в сети «четвертого поколения» в Челябинской области вырос почти в 2,5 раза, при этом уже 75% трафика приходится на сеть LTE. Чтобы инфраструктура Билайн была готова к новому увеличению пользовательской активности и к лавинообразному росту интернет-трафика, оператор ведет планомерную работу по запуску новых базовых станций, для которых регулярно осуществляет поиск новых площадок с целью дальнейшего размещения оборудования. Сейчас оператор намерен продолжить работу по точечному увеличению покрытия LTE сети. Технические специалисты Билайн постоянно мониторят уровень загруженности сетевой инфраструктуры, уделяя большое внимание анализу потребностей клиентов и обратной связи от абонентов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 15:54
Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ
Сегодня, 15:51
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Сегодня, 14:41
В Челябинской области не намерены корректировать сроки и продолжительность осенних каникул по аналогии с Москвой
Сегодня, 13:50
В Челябинской области одна школа закрыта на карантин по ОРВИ, а четыре вернулись к занятиям
Сегодня, 13:27
В Челябинской области растет число новых случаев ковида и число пациентов на госпитальных базах
Сегодня, 11:21
ЧелГУ вошёл в первую лигу Национального рейтинга вузов
Вчера, 19:46
В семи городах Челябинской области НМУ продлены еще на трое суток
Вчера, 19:37
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
Вчера, 18:54
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске и Еткульском районе
Вчера, 18:39
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
Политика
Сегодня, 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Общество
Сегодня, 18:12
Газ в квартиру жителей Коркино вернется лишь с помощью управляющей компании «Комфорт»
Новости
Сегодня, 18:08
Культура
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
Сегодня, 17:53
Происшествия
Экс-депутат из Снежинска, похитивший почти полмиллиона рублей, лишился должности
Сегодня, 17:00
Общество
На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей
Сегодня, 16:54
Общество
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Сегодня, 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Материалы рубрики
Сегодня, 17:00
Общество
На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей
Сегодня, 16:54
Общество
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Сегодня, 15:54
Общество
Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ
Сегодня, 15:51
Общество
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Вчера, 19:37
Общество
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика