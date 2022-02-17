Бирдекели и костеры: что это и зачем

Красота часто идет рука об руку со вкусом. Гедонисты и гурманы любят не просто вкусно поесть и попить, но и делать это в красивой обстановке. Красота же включает в себя порядок, поэтому сегодня многие используют специальные подставки под посуду, которые в то же время —привлекательные аксессуары.

Разберемся, чем отличаются такие подставки, как бирдекели и костеры.

Бирдекель придумали практичные немцы, известные своей любовью к пенным напиткам.

Собственно, изначально «bierdeckel» означало крышку, которая закрывала кружку и защищало ее содержимое от всякого мусора, падающего сверху: листьев, насекомых и прочего. Когда любители напитков стали преимущественно пить его в заведениях под крышей — барах и пабах, — бирдекель сменил функцию и стал защищать покрытие барной стойки или столика от влаги, царапин и других повреждений. Поэтому сейчас он делается из специального рыхлого картона, который хорошо впитывает влагу. Исходя из назначения, бирдекели обычно одноразовые.

У костера назначение более широкое. Английский coaster защищал поверхность стола не столько от влаги, сколько от царапин и температурного воздействия, поэтому костеры — это многоразовые подставки из плотных материалов (дерево, пластик, кожа, пробка), на которые ставят сосуды с разными напитками: чай, кофе, глинтвейн.

С развитием массового производства и полиграфии производители придумали размещать на бирдекелях свои логотипы и другую рекламную информацию. Сегодня многие уважающие себя производители напитков выпускают бирдекели, которые не только используются в барах, но становятся объектом страсти коллекционеров.

Костеры с логотипом в этом смысле выглядят еще более привлекательными, поскольку срок их службы больше. Костер может быть выполнен в любом стиле и из различных материалов, при этом он выглядит как самостоятельный объект и элемент интерьера, что делает его отличным носителем графической и рекламной информации и прекрасным вариантом мерча для компании.

С течением времени бирдекели и костеры постепенно перестают различаться по функциям, поэтому их часто путают. Возможно, в дальнейшем они окончательно сольются в единое понятие, останется какое-то одно название или появится новое. И, конечно, удобная и красивая подставка под напитки по-прежнему будет пользоваться популярностью дома, в баре, кафе или ресторане.