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Благоустройство бульвара по проспекту Победы пришлось по душе челябинцам всех возрастов

Общество
Сегодня, 10:30
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов рассказал, как преобразился в этом году бульвар по проспекту Победы, где в рамках программы «Формирование современной городской среды» все лето велись работы по благоустройству.

Данную прогулочную зону как общественное пространство, которое необходимо привести в порядок в первую очередь, жители выбрали большинством голосов, приняв участие в опросе на площадке «Активный житель 74» (в прошлом году победителями рейтингового голосования в Курчатовском районе стали скверы по улице Красного Урала и 40-летия Победы).

Сергей Антипов рассказал, что общая зона благоустройства бульвара по проспекту Победы составляет около пяти тысяч квадратных метров, в том числе около тысячи «квадратов» - это пешеходная зона, чуть более двух тысяч квадратных метров - тропиночная сеть.

Интересно, что активное участие в разработке эскизного проекта принимали сами челябинцы. Что и как лучше сделать на бульваре, активные горожане подсказывали подрядчикам и властям и в процессе благоустройства.

В 2020-м году на бульваре появились оригинальные, эксклюзивные скамейки и урны (различные формы, дизайнерские решения), красоту которых местные жители оценили по достоинству, было проведено озеленение – популярное общественное пространство украсили клумбы, цветочные композиции из многолетников, был высажен кизильник.

«Кустарники мы высадили так, как положено. Время для этого нашли самое подходящее, в засуху озеленение не проводили. Гарантийный срок у подрядчика - два года. Весной, если какие-то растения вдруг не приживутся, на их месте посадят другой кизильник. Мы будем держать ситуацию под контролем», - пообещал Сергей Антипов.

В следующем году благоустройство бульвара по проспекту Победы продолжится. Здесь могут появиться дополнительные цветники (глава района мечтает засадить растениями пространство внутри овальной конструкции с двумя лавочками), будет установлено освещение.

«Фонари будут светить максимально приглушенно, чтобы свет не попадал в квартиры жителей. При этом сама пешеходная зона будет светлой. Мы установим на бульваре красивые светильники. Это, на мой взгляд, здесь обязательно нужно сделать», - отметил Сергей Антипов.

Гордостью районного главы являются скамейки из архитектурного бетона. По его словам, конструкции антивандальные, их сложно будет разрушить.

«К сожалению, в сквере на Красного Урала, который мы благоустраивали в прошлом году, было совершено несколько попыток сломать лавочки. В этом году мы их восстанавливали», - напомнил чиновник.

Сергей Антипов рассказал также, что многим жителям Курчатовского района понравился внешний вид приствольной решетки, имеющей свой неповторимый дизайн.

«Это резка по металлу. Благодаря найденному решению влага здесь сохраняется. Эстетично и практично, на мой взгляд», - констатировал глава района.

Обновленный бульвар пришелся по душе жителям всех возрастов. Здесь в большом количестве собирается молодежь, бабушки приводят сюда внуков, мамы гуляют тут с колясками. Облюбовали общественное пространство и скейтеры. Горожане отмечают красоту озеленения, урн, удобство скамеек.

«На бульваре мы сделали безбарьерные сходы, так как здесь был ощутимый перепад высот. По просьбам жителей расширили пешеходную часть, чтобы сюда удобно было заезжать коляскам», - рассказал Сергей Антипов.

В этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Курчатовском районе было проведено комплексное благоустройство десяти дворов. На эти цели выделили почти 50 миллионов рублей.

Как отмечают в администрации Челябинска, во всех районах города сезонное благоустройство дворов и общественных пространств подходит к концу. Глава Курчатовского района первым отчитался о проделанной работе.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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