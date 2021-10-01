Более 2,6 тысячи южноуральцев заболели ковидом после прививки, но болезнь протекала не тяжело

В Челябинской области более 2,6 тысячи жителей заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 после вакцинации от этого вируса. Из них большая часть была инфицирована после второй прививки.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге первого октября.

«После вакцинации, по данным Роспотребнадзора, заболело две тысячи 678 человек», - рассказала Ирина Альфредовна.

Из них 896 после привитых заболели после постановки первого компонента прививки, а она тысячи 782 человека - после двух уколов. На первом этапе вакцинации чаще заражались те, кто поставил только первый компонент прививки.

Ранее медики предупреждали, что иммунитет от ковида формируется на 42-й день после первой прививки.

Врачи предупреждают, что на сегодня единственный реальный способ защитить себя от коронавирусной инфекции, от осложнений и соответственно от летального исхода – это вакцинация.

Практика показывает, что вакцинация от ковида не дает стопроцентной гарантии от заражения, но, и что очень важно, позволяет существенно снизить риск возникновения тяжёлой формы заболевания. У большинства заболевших привитых южноуральцев болезнь протекала в легкой и средней форме. Привитые пациенты очень редко попадают в реанимацию, а если и попадают – выздоравливают.