Более 337 тысяч южноуральцев поставили первую прививку от ковида

В Челябинской области более 337 тысяч жителей поставили первый компонент прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, что составляет 21 процент от планируемого объема привитых от ковида в этом году. Завершили вакцинацию вторым компонентом более 282 тысяч южноуральцев (17,6%).

«Первым компонентом привито 337 тысяч 64 жителя области, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона. - Полностью привиты (поставили первый и второй компоненты вакцины) 282 тысячи 509 человек».

В прошедшие праздничный и выходные дни 971 житель области поставил прививку против коронавирусной инфекции в мобильных пунктах вакцинации.

Для проведения вакцинации в области задействовано 60 медицинских организаций (без учета ФМБА), развернуто 126 прививочных пунктов. Кроме того, у жителей есть возможность поставить прививку в торгово-развлекательных комплексах, на пешеходной улице Кирова в Челябинске, в садовых товариществах, на рынках, в МФЦ, а также во время празднования Сабантуя в муниципалитетах.

По данным минздрава региона, к настоящему моменту в регион поступило более 351 тысячи комплектов вакцины против коронавирусной инфекции трёх торговых наименований «Гам-КОВИД-Вак», «Эпи-ВАК-Корона» и «КовиВак». Большая часть поступившего объема - 329 тысяч 880 доз – вакцина «Спутник V». Кроме того, регион получил 17 тысяч 550 комплектов вакцины «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 900 доз – «КовиКак».