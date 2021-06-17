Более 500 детей посетили новый культурно-познавательный маршрут «Золотая долина».

Культурно-познавательный туристический маршрут «Золотая долина» - краеведческий проект АФСНО «Национального парка спорта и туризма», реализованный при поддержке и с использованием средств Фонда губернаторских грантов губернатора Челябинской области.

Цель проекта – ознакомить детей с историей и культурой, памятниками природы горнозаводской зоны Челябинской области.

Во время реализации проекта более 500 детей посетили экскурсии под руководством специалистов Городского краеведческого музея Миасского городского округа. После экскурсии, каждый юный турист получил паспорт путешественника.

Маршрут «Золотая долина» - это маршрут по экологическим тропам на вершину горы «Известная» и посещение исторических достопримечательностей города Миасса.

Во время реализации проекта был разработан план туристко-краеведческой работы, были обустроены экологические тропы, составлены программы культурно-познавательного и экологического туризма.

За счет средств гранта, были приобретены интерактивные навигаторы (сенсорные панели) с картами, по которым дети в режиме он-лайн выстраивали туристические маршруты и знакомились с культурно-историческими памятниками маршрута «Золотая долина». Также на вершине горы «Известная» установлена смотровая площадка, на которой устанавливаются биноскопы. Также, за счет собственных средств АФСНО «Национального парка спорта и туризма» будет разработано мобильное приложение и аудиогиды.

Подводя итоги реализации программы можно сказать, что маршрут «Золотая долина» стал элементом системы культурного воспитания детей и позволил школьникам через познавательный туризм приобщиться к культурно-историческому и природному наследию Челябинской области.