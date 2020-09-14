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Более 600 тысяч южноуральских пенсионеров уже получили выплату ко Дню пожилого человека

Общество
Сегодня, 16:52
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Автор: 
Любовь Юрина

Более 600 тысяч пенсионеров Челябинской области уже получили единовременную выплату ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается первого октября.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства социальных отношений области, на сегодняшний день единовременную социальную помощь получили почти 617 тысяч южноуральских пенсионеров из более 909 тысяч южноуральцев, которым положена эта мера поддержки.

Всего на предоставление выплат в региональной казне предусмотрено порядка 636 миллионов рублей. Уже выплачен 431 миллион рублей.

Выплата единовременной социальной помощи продолжается.

Решение поддержать людей старшего поколения принял глава региона Алексей Текслер. На выплату в размере 700 рублей могут претендовать женщины, которые к первому октября 2020 года достигнут возраста 55-ти лет, и мужчины, которым к указанной дате исполнится 60 лет, получающие пенсии (независимо от вида).

Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет в банке.

На эти цели из регионального бюджета выделено около 636-ти миллионов рублей. Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства зачислят на счет.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
социальная выплата
День пожилого человека
Министерство социальных отношений Челябинской области
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