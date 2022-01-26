Больница Златоуста осталась без офтальмологического отделения

В Златоусте (Челябинская область) по решению суда за нарушение требований пожарной безопасности приостановлена деятельности офтальмологического отделения ГБУЗ «Городская больница» на срок семь суток.

Судебное постановление стало результатом рассмотрения административного протокола по факту повторного совершения административного правонарушения в виде несоблюдения противопожарных норм.

«Оно выразилось в отсутствии аварийного освещения на пути эвакуации в тамбуре здания и отделки стен на пути эвакуации в коридоре первого этажа краской с неопределенными свойствами пожарной опасности. Представитель медицинского учреждения с обстоятельствами дела согласился, пояснив, что в больнице стараются соблюдать меры пожарной безопасности, но на устранение выявленных нарушений не хватает бюджетных средств», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Суд при назначении наказания учел тот факт, что нарушения пожарной безопасности в офтальмологическом отделении – объекте с круглосуточным пребыванием стационарных больных и медицинского персонала, создают угрозу жизни и здоровью находящихся там людей в случае возникновения пожарной ситуации. Признав вину учреждения, суд постановил приостановить деятельность отделения на срок семь суток.

Судебные приставы опечатали здание. Сохранность печатей будет контролироваться до окончания срока административного приостановления.