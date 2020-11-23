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Больше никаких «ковидных»: ГКБ №2, пострадавшая от взрыва кислородной станции, вернется к своей обычной деятельности

В Челябинске заканчиваются восстановительные работы в ГКБ № 2 рядом с которой взорвалась кислородная станция. 26 ноября туда поступят первые пациенты. На базе медицинского учреждения будут работать терапевтические и кардиологические отделения.

Об этом сегодня, 23 ноября, сообщила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Ремонтные работы в ГКБ № 2 заканчиваются. 26 ноября медицинское учреждение начнет принимать первых пациентов. Оно вернется к своей обычной деятельности: кардиологической и терапевтической», - сообщила Горлова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы дома, расположенного по улице Ленина, 82 «а». Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Напомним, в пятницу губернатор Алексей Текслер проконтролировал ход ремонтных работ в городской клинической больнице №2 и в доме на проспекте Ленина 82 «а», где проконтролировал ход восстановительных работ после пожара на кислородной станции медучреждения.

«Ремонтные работы в ГКБ №2 уже в завершающей стадии. В здании заменили окна, подоконники и откосы. Восстановили штукатурку на стенах и отремонтировали потолок, уложили плитку, поменяли сломанные двери.

«Все необходимые работы проведены, остались последние штрихи. Я удовлетворен тем, что увидел», – отметил Алексей Текслер.

Ремонтные работы в многоэтажке по проспекту Ленина, 82 «а», в которой в результате аварии на кислородной станции ГКБ №2 пострадало 6 квартир, завершены.

Кроме того, челябинцам помимо устранения последствий ЧП в их жилье, оказывается материальная помощь в зависимости от размера материального ущерба.