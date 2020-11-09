Больше всего жителей Челябинска волнуют проблемы транспортной инфраструктуры
Жителей Челябинска в настоящее время больше всего заботят вопросы содержания и ремонта транспортной инфраструктуры.
Также среди наиболее актуальных для челябинцев тем – уборка мусора, снега, листьев и вопросы уличного освещения.
Об этом сообщил сегодня, девятого ноября, руководитель аппарата администрации города Валерий Смирнов.
Он отметил, что за прошедшую неделю в мэрию Челябинска поступило в общей сложности около 700 обращений от жителей.
«Отмечено снижение числа обращений по вопросам предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и комплексного благоустройства», - подчеркнул Валерий Смирнов.
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