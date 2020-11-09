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Больше всего жителей Челябинска волнуют проблемы транспортной инфраструктуры

Общество
Сегодня, 15:56
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Автор: 
Евгения Александрова

Жителей Челябинска в настоящее время больше всего заботят вопросы содержания и ремонта транспортной инфраструктуры.

Также среди наиболее актуальных для челябинцев тем – уборка мусора, снега, листьев и вопросы уличного освещения.

Об этом сообщил сегодня, девятого ноября, руководитель аппарата администрации города Валерий Смирнов.

Он отметил, что за прошедшую неделю в мэрию Челябинска поступило в общей сложности около 700 обращений от жителей.

«Отмечено снижение числа обращений по вопросам предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и комплексного благоустройства», - подчеркнул Валерий Смирнов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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