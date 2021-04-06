Большинство челябинцев недовольны своей работой

Служба исследований hh.ru провела опрос жителей Челябинской области и выяснила, как они относятся к своей профессии и к своему нынешнему либо последнему месту работы.

Тех респондентов, кто в целом удовлетворен своей профессией, в Челябинской области оказалось только 47%. Еще 30% выбранной когда-то профессией недовольны, остальные затруднились ответить (для сравнения: по России в целом – 47% и 37% соответственно). При этом довольные своей профессией люди чаще всего работают в сфере спорта и красоты, среди высшего менеджмента и HR-менеджеров. Неудовлетворенных своей профессией более вероятно встретить среди административного персонала, в автобизнесе и продажах.

«Если же говорить не о профессиональной принадлежности респондентов, а о текущем либо последнем месте трудоустройства, то удовлетворены им немногие – только 39% челябинцев сообщают, что в целом работа их устраивает. Еще 61% опрошенных дают не лучшую оценку своей занятости. Интересно, что наиболее довольны своей работой ИТ-специалисты, наименее – строители», - отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая,

При этом 65% жителей Южного Урала считают, что их работа приносит значимую пользу миру – это один из самых высоких показателей в стране Впереди только Тюменская область, Кемеровская область и Томская область.