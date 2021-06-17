Большинство челябинцев выступили против введения нерабочих дней

После объявления властей Москвы о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня у жителей России поинтересовались, хотели бы они ввести аналогичные меры в городах. Большинство челябинцев, согласно опросу, проведенному SuperJob, высказались против подобных решений.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими оплачиваемыми днями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Жители Челябинска (49%) выступили против введения таких мер в городе. «За» - выступили 37% респондентов. Еще 14% затруднились ответить.

На втором месте против введения нерабочих дней оказался Новосибирск (там идею не поддержали 48% респондентов), на третьем – Санкт-Петербург (47% против). Далее идут Красноярск (44%) и Ростов-на-Дону (43%).

«Свою позицию опрошенные объясняют падением доходов и отсутствием видимого эпидемиологического эффекта от такого рода мероприятий: «По факту никто не оплачивает нерабочие дни. Они там как в сказке живут, а нам скоро есть будет нечего»; «Экономика падает, люди озлоблены, а вирус все равно распространяется», — прокомментировали респонденты SuperJob.

Вместе с тем, в Екатеринбурге сторонников мер по введению нерабочих дней оказалось больше (41% против 35%), чем в других городах-миллионниках. Респонденты сошлись во мнении, что «по-другому контакты не ограничить».