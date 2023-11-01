Большой южноуральский хоровод устроят в Челябинске

В День народного единства, четвертого ноября, в челябинском парке им. Ю.А. Гагарина состоится праздничное мероприятие - «Народов много – Родина одна!».

В этот день в России традиционно вспоминают конец XVI века, период Смуты и народное ополчение, сыгравшее ключевую роль в становлении российского государства. 4 ноября 1612 года смелые ратники под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа, независимо от его национальности и вероисповедания.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в Центральном парке им. Ю.А. Гагарина четвертого ноября состоится праздничный концерт. На главной сцене парка выступят ведущие коллективы города и области с номерами, подчёркивающими национальное и культурное многообразие страны.

Кульминацией праздника станет гигантский многонациональный хоровод, символизирующий единство всех народов Южного Урала и народов России.

Начало мероприятия в 13 часов.