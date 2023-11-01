01.11.2023
Экс-директор муниципального учреждения Троицка получил условный срок
31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
31.10.2023
В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1
31.10.2023
На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске ограничили движение
31.10.2023
По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка
Большой южноуральский хоровод устроят в Челябинске
06.10.2023
В Челябинске в честь Дня народного единства состоится фестиваль национальных кухонь
05.11.2022
Новые регионы России впервые отметили День народного единства в составе РФ
04.11.2022
Губернатор Текслер отметил День народного единства в Чебаркульской дивизии
04.11.2022
Губернатор, спикер и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023