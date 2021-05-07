Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика

В Челябинске сегодня, седьмого мая, состоялся торжественный митинг по случаю открытия мемориальной доски следователю прокуратуры Центрального района города Николаю Симанову, погибшему в Чеченской республике летом 2000-го года в возрасте 24-х лет.

Мемориальная доска в память об уроженце южноуральской столицы, посмертно награжденном орденом Мужества, установлена в школе №110, где с 1983-го по 1990-й год учился будущий герой.

Участие в событии приняли представители администрации Советского района, на территории которого находится 110-я школа, прокуратуры Челябинской области, прокуратуры Центрального района, где трудился Николай Симанов, депутаты, ветераны боевых действий, учителя, одноклассники героя, нынешние ученики школы и их родители.

Сказать слова благодарности коллективу учебного заведения за увековечивание памяти близкого человека пришла родная тетя Николая, Татьяна Иванова. К сожалению, родителей следователя Симанова и его сестры уже нет в живых.

«За эти годы мы уже породнились и со школой, и с прокуратурой. Коля стал нашим общим ребенком. С его гибели прошел уже 21 год, это была очень сильная трагедия для всех нас, особенно для его матери, отца и сестры. Спасибо, что помните о Коле. Всем желаю здоровья и всего самого хорошего», - сказала Татьяна Николаевна.

Николай Симанов родился 12 августа 1975 года в Челябинске. Семь лет проучился в школе №110, доучивался в 98-й. В 1992-м году получил аттестат зрелости. Затем поступил в Уральскую государственную юридическую академию – на следственно-криминалистический факультет. С 1997-го года, по окончании высшего учебного заведения, работал общественным помощником следователя прокуратуры Центрального района, в сентябре 1999-го был назначен на должность следователя районного надзорного ведомства.

На службе Николай Симанов зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он ответственно и взвешенно принимал решения, аргументированно отстаивал свою позицию, умел планировать ход расследования, трудился с желанием и интересом, не считаясь с личным временем. Успешно прошел повышение квалификации, полностью выполнив учебный план. В апреле 2000-го года молодому следователю был присвоен классный чин юриста третьего класса.

осьмого июня 2000-го года Николай Симанов написал заявление на служебную командировку в прокуратуру Чечни – для оказания коллегам практической помощи. Так челябинец оказался в Аргуне, где второго июля, около восьми вечера, прогремел мощный взрыв, оборвавший 26 жизней (более 80-ти человек получили ранения): грузовик с террористами-смертниками прорвал блокпост и въехал на территорию временного отдела милиции.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президиума РФ Николай Симанов - как уже было сказано выше - был посмертно награжден орденом Мужества.

Сослуживцы не забывают своего коллегу – каждый год второго июля работники прокуратуры Центрального района собираются вместе, чтобы почтить его память, возлагают цветы на его могилу.

Память о Николае Симанове увековечена в мемориале воинам правопорядка на набережной Миасса, возле краеведческого музея. В память о нем и следователе прокуратуры Игоре Анварове в Челябинске проводится турнир по мини-футболу.

В здании прокуратуры региона установлена мемориальная доска, посвященная Николаю Симанову, в музее прокуратуры создана экспозиция о нем. Кроме того, информация о следователе опубликована в книге «Прокуратура Челябинской области. Прошлое и настоящее».

Сегодня, седьмого мая, на территории родной школы героя прозвучал гимн Российской Федерации, собравшиеся почтили память бывшего ученика 110-й минутой молчания.

В этот день звучала музыка, говорились добрые слова о молодом следователе прокуратуре, погибшем в самом расцвете лет, и о героизме нашего народа.

Первый заместитель прокурора Челябинской области Игорь Трошкин отметил, что сегодняшний день – хороший не потому, что теплый и солнечный, а потому, что седьмого мая челябинцы чествуют память своего земляка – одного из многих героев, которые, не щадя самих себя, отдали свои жизни во благо других людей.

«В этом и есть благость сегодняшнего дня. В том, что он дарит нам надежду на завтрашний день: именно в памяти заключается то главное, что является основой для строительства будущего. В Конституции Российской Федерации заложено чтить память предков, которые подарили нам веру в добро и справедливость. За все это отдал жизнь Николай Симанов», - сказал Игорь Трошкин, пожелав всем присутствующим здоровья, счастья и благополучия.

Прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин прочитал со сцены проникновенные стихотворные строки: «Бог забирает самых лучших в свой легендарный батальон. А грешных, суетные души он призовет к себе потом».

Председатель правления челябинского регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Павел Камнев, отметивший, что поколение Николая Симанова показало себя в горячих точках с самой лучшей стороны. Героически проявляли себя россияне и в Афганской войне, и в Таджикистане.

«Отрадно, что в школе теперь есть памятная доска – еще одна историческая нить появилась в Челябинске: Николая Симанова всегда будут помнить и чтить, как и других ребят, выполнявших свой воинский долг», - отметил Павел Камнев.

«Мы живы, а они ушли туда, взяв на себя все боли наши, раны… Горит на небе новая Звезда, ее зажгли, конечно, наши братья», - процитировал «Хулиганов» Валентина Гафта ветеран Афганистана, слегка изменив последние слова гениального актера и замечательного поэта: у Гафта Звезду зажгли хулиганы – хорошие люди, герои.

Лидер челябинских добровольцев Донбасса Филипп Венедиктов подчеркнул, что для него большая часть принимать участие в открытии мемориальной доски, которая будет напоминать челябинцам еще об одном русском воине. По мнению защитника мирного населения Новороссии, Николай Симанов должен стать примером для всех учащихся.

Филипп Венедиктов поблагодарил коллектив школы, которая воспитала не одного героя.

«Дорогие учителя, низкий вам поклон за то, что воспитываете настоящих мужчин. Мы росли на подвигах афганцев, никогда не забывая, конечно, о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. После Афгана были две чеченские кампании, ставшие большой трагедией для истории нашей Родины. Сегодня, к сожалению, здесь не смог присутствовать еще один ваш бывший ученик Андрей Борщов, который служил в Чечне и является кавалером ордена Мужества (Венедиктов и Борщов вместе воевали на Донбассе, являются боевыми товарищами – прим.).», - сказал Филипп Венедиктов.

Обращаясь к школьникам, доброволец выразил уверенность, что, когда они вырастут, то (если потребуют обстоятельства), смогут достойно исполнить свой священный долг – защитить Родину.

«Уверен, вы сделаете все лучше нас. Сохраните нашу Россию такой же сильной, свободной и непобедимой», - отметил защитник Новороссии.

Фото предоставлено прокуратурой