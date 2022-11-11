11.11.2022
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
11.11.2022
В ночь на субботу перекроют движение на автодороге на выезде из Челябинска
11.11.2022
Будущие медсестры будут учиться на новых манекенах и фантомах
11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
11.11.2022
ЖКХ Чебаркуля заплатит за нападение бродячих собак на ребенка
11.11.2022
ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»
Будущие медсестры будут учиться на новых манекенах и фантомах
Первые профессиональные мастерские позволят проводить аттестацию и первичную аккредитацию
13.10.2022
ММК и МГТУ имени Носова: партнерство образования и производства
08.02.2018
В Челябинске из осужденных женщин сделают дипломированных работниц индустрии красоты
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022