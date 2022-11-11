Будущие медсестры будут учиться на новых манекенах и фантомах

В Челябинском медицинском колледже открылись мастерские, куда завезено 380 наименований специального оборудования. Это мебель, манекены и фантомы, а также спецсредства ухода за маломобильными пациентами.

Кроме того, в мастерских смогут заниматься учащиеся с нарушением слуха. Для них обустроили два рабочих места со звукоусиливающим оборудованием коллективного и индивидуального пользования.

Мастерские позволят проводить аттестацию и первичную аккредитацию специалистов.

В торжественном открытии мастерских приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

«Ребята, которые сегодня проходят здесь обучение, в том числе могут найти себя в системе социальной защиты, включившись в программу долговременного ухода», — сказала Ирина Гехт