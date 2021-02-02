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Будущие силовики Челябинска совершили восхождение на легендарный хребет Зюраткуль

Курсанты, получающие образование в колледже предпринимательства и отраслевых технологий по специальности «Правоохранительная деятельность» совершили восхождение на легендарный хребет Зюраткуль высота которого над уровнем моря составляет более 1100 метров.

Будущие правоохранители Челябинска восхождение на легендарных хребет Зюраткуль совершали под четким руководством ветерана подразделения СОБР «Кречет» Евгения Афанасьева и ветерана боевых действий на Донбассе Филиппа Венедиктова. Последний отвечал за безопасность курсантов на маршруте, длина которого в одну сторону составляет не менее шести километров.

«Подобные мероприятия проводятся на базе колледжа постоянно, правоохранители, помимо получения знаний непосредственно по своей профессии, получают множество других полезных навыков, проходят, в числе прочего, парашютно-десантную, горную подготовку», - рассказал Филипп Венедиктов.

На хребте Зюраткуль уставших путников горячий ужин под открытым небом.