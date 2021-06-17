Центр древнерусских ремесел Челябинской области завоевывает всю большую популярность

В Челябинской области успешно работает центр древнерусских ремесел. Благодаря его появлению южноуральские школьники получили возможность изучать производство железа, посуды и тканей не только по картинкам в учебнике.

Шесть мастерских разместились на площадке парка исторической реконструкции «Гардарика», который стал победителем конкурса президентских грантов в прошлом году.

Сумма гранта превысила два миллиона рублей, еще 600 тысяч составили собственные инвестиции в проект. На эти средства были оборудованы ремесленные мастерские, приобретено оборудование. Например, ткацкий станок купили на сайте объявлений. Токарный станок, печь для обжига гончарных изделий, мехи для кузницы, сундук с инструментами и многое другое пришлось заказывать специально. Реконструкторы воссоздали их по старинным чертежам и археологическим находкам.

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Кроме того, грантовый проект включал в себя большую социальную составляющую – бесплатные экскурсии для тысячи школьников Сосновского района. За полтора месяца работы центра древнерусских ремесел, запущенном в работу в мае, здесь уже побывали более 900 детей.

Приезжая в центр ремесел, ребята попадают в прошлое. Раздумывая над тем, как выжить, они приходят к осознанию того, что в первую очередь им необходимы хлеб, посуда и одежда, во вторую – оружие и инструменты. В результате дети понимают, что ремесла делились на женские и мужские.

Внезапно появляется злой хазарин, который говорит, что угнал их повозку, и теперь, чтобы вернуться домой, юным жителям деревни нужно выплатить ему дань – расплачиваться нужно хлебом, наконечниками для стрел, тканями. Так школьники расходятся по мастер-классам: девочки идут молоть муку и печь печенье, прясть пряжу и ткать рушник, мальчики делают глиняную посуду, вытачивают на токарном станке деревянную скалку, куют гвозди в кузнице.

В планах у «Гардарики» – снять видеоролики о древнерусских ремеслах, которые смогут использовать на уроках учителя истории, рассказала представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова.