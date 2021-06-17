17.06.2021
В Челябинске за день три трамвая сошли с рельсов
17.06.2021
Челябинский музыкант рассказал, о чем молчат мужчины
17.06.2021
Большинство челябинцев выступили против введения нерабочих дней
17.06.2021
Челябинец купил по поддельному паспорту айфон
17.06.2021
Миндортранс Челябинской области обязал подрядчика исправить нарушения при ремонте гарантийных дорог
17.06.2021
Полиция Миасса задержала эксгибициониста
Центр древнерусских ремесел Челябинской области завоевывает всю большую популярность
17.06.2021
В Челябинске за день три трамвая сошли с рельсов
17.06.2021
В Челябинской области расширили круг льготников
17.06.2021
Администрация Челябинска объяснила задержку мэра Котовой в Дубае
17.06.2021
Большинство челябинцев выступили против введения нерабочих дней
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021