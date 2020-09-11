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Центр пищевой индустрии «Ариант» заявил о намерении массово сократить сотрудников

Общество
Сегодня, 18:08
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Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) планируется массовое сокращение сотрудников центра пищевой индустрии «Ариант».

Соответствующее уведомление уже получено главным управлением по труду и занятости населения региона.

На улице могут остаться около ста человек.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник ГУ по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов, уведомления об увольнении составлены неправильно. В настоящее время выясняются все детали расторжения трудовых контрактов.

По закону, об этом своих сотрудников работодатель должен был известить за три месяца.

Проблема в том, что в организации нет первичной профсоюзной организации, - за права работников сложно вступиться.

Напомним, в конце августа появилась информация, что в поселке Магнитка (Кусинский район) может встать завод «Метагломерат», принадлежащий ЧЭМК и занимающийся обогащением хромовых руд.

В ситуацию пришлось вмешиваться правительству Челябинской области. По поручению губернатора Алексея Текслера на предприятие выехали специалисты регионального минпрома и главного управления по труду и занятости населения региона, а также глава Кусинского муниципального района и представители собственника ООО «Метагломерат».

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий встретился с собственником АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», чтобы обсудить, на какие меры поддержки правительства области, руководства района и самого завода могут рассчитывать работники «Метагломерата».

Осознавая свою ответственность за сохранение производства и трудового коллектива, собственник выразил готовность доработать план мероприятий по разрешению ситуации и представить его правительству области.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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