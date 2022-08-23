23.08.2022
В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»
23.08.2022
Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии
23.08.2022
На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом
23.08.2022
Центральный район Челябинска обработают против клещей
23.08.2022
На улице Трашутина в Чурилово появятся «карманный» сквер и новый участок дороги
22.08.2022
Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста
Центральный район Челябинска обработают против клещей
12.08.2022
Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска защитят от клещей
27.04.2022
Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей
27.08.2021
В Челябинске места массового скопления людей повторно обработают против клещей
28.08.2017
В Челябинске стартует второй этап акарицидной обработки территорий
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022