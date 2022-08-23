Центральный район Челябинска обработают против клещей

В Центральном районе Челябинска сегодня, 23-го августа, проведут акарицидную обработку.

Против клещей будут обработаны территория поселка Благодатово (в местах примыкания к береговой линии реки Миасс); западная сторона транспортной развязки в микрорайоне Шершни по улице Гостевой; улица Тенистая (западная и восточная стороны) по улице Прибрежной до лога сброса паводковых вод с Карпового» пруда (микрорайон Шершни); береговая линия Шершневского водохранилища (западная и восточная стороны); лог реки Игуменка.

Проведение акарицидной обработки организует управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска. Обрабатываются те земельные участки, которые не закреплены за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Также в управлении напомнили, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей.