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Церемонии прощания с главой Пластовского района и сотрудником правительства Челябинской области состоятся в понедельник

Общество
Сегодня, 01:34
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В понедельник, 21 сентября, состоится церемония прощания с главой Пластовского района Александром Неклюдовым и  церемония прощания с сотрудником правительства Челябинской области, писателем и краеведом Вячеславом Лютовым. Оба скончались в один день.

Напомним, Александр Неклюдов скончался на 67-м году жизни от ковидной пневмонии. О его преждевременной кончине стало известно утром в пятницу, 18 сентября. Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Как сообщили в администрации Пластовского района, прощание с главой муниципального района Александром Неклюдовым состоится 20 сентября в Пласте. С 9 до 13 часов в ДК «Октябрь» можно отдать дань памяти и уважения. В 13 часов пройдёт похоронная процессия с центральной площади города.

«Почивший не только трудился над решением социальных и экономических проблем, но и внёс большой вклад в возрождение православных святынь. С благодарностью вспоминаю его чуткость и неравнодушие, готовность содействовать делу строительства и возрождения православных храмов. Вечная память рабу Божию Александру!», - отметил митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который с 2014 по 2018 годы был правящим архиереем Троицкой епархии, в состав которой входит Пластовский район.

Писатель, спичрайтер, историк и краевед Вячеслав Лютов скоропостижно скончался вечером в пятницу, 18 сентября. По предварительным данным причина его смерти – сердечный приступ. В мае 2020 года он стал дважды дедом, в августе отметил 50-летие, у него было много планов, которым теперь уже не суждено сбыться. Вячеслав был талантливый, замечательный, светлый, порядочный, позитивный человек - говорят знающие его люди.

«Александр Васильевич Неклюдов - редкий, душевный человек, неравнодушный глава. Коварный вирус...Вячеслав Лютов - добрый, меланхоличный, ироничный, глубокий и талантливый автор и просто хороший человек. Большое славино сердце не выдержало», - написала на своей странице в соцсетях руководитель пресс-службы областного правительства Мария Хворостова. Прощание с Вячеславом Лютовым пройдет утром 20 сентября в новой церкви села Булзи.

 

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