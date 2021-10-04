Часть домов в Челябинске остаются без отопления

В Металлургическом районе Челябинска пять многоквартирных домом и 34 частных дома остаются без отопления. Причина – незапланированное отключение из-за аварии на теплосетях.

Об этом сообщил сегодня, четвертого октября, вице-мэр Александр Астахов на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«В Северной зоне Металлургического района без отопления остались два жилых дома и 11 домов частного сектора. В Южной зоне – три многоквартирных дома и 23 дома в частном секторе», - сказал Астахов.

Вернуть тепло в дома обещают сегодня вечером.

Также без отопления остались 90 частных домов в Ленинском районе.