11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
11.11.2022
ЖКХ Чебаркуля заплатит за нападение бродячих собак на ребенка
11.11.2022
ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»
11.11.2022
В Челябинской области выросло число пользователей цифровых банковских сервисов
11.11.2022
«Уралэнергосбыт» продлит срок приема показаний по электроэнергии в ноябре
11.11.2022
Минобороны показало, как проходят боевое слаживание уральцы
ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»
08.11.2022
Челябинский цинковый завод провел День поставщика услуг
10.10.2022
Автоматизация производства существенно улучшает условия труда работников Челябинского цинкового завода
06.10.2022
Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод
07.09.2022
Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022