ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод и министерство спорта Челябинской области подписали концессионное соглашение о строительстве в столице Южного Урала универсального спортивного манежа «Арена Челябинск».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, манеж будет построен на берегу реки Миасс, в районе Университетской набережной, где в настоящее время уже ведутся проектные работы. Спортивный объект включит в себя полноразмерное футбольное поле 105 на 68 метров, круговые беговые дорожки длиной 400 метров, секторы для легкоатлетических дисциплин, помещения для спортсменов, зрителей и прессы. Территория вокруг манежа будет благоустроена, организованы парковочные места. Манеж рассчитан на три тысячи зрителей.

По словам принявшего участие в церемонии подписания соглашения губернатора Челябинской области Алексея Текслера, строительство манежа «Арена Челябинск» станет очередным большим вкладом в инфраструктурное развитие региона. Область получит современный спортивный объект, уникальный в масштабах России, - универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике.