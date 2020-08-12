Чебаркульский поселок Елагино благодаря гласу общественности освободили от нашествия автомобилей

В Челябинской области поселок Елагино Чебаркуля благодаря стараниям общественников освободили от нашествия транспортных средств, из-за которых местное население не могло свободно покидать свои жилища - некуда было: автомобили стояли везде и всюду.

О радостном в жизни елагинцев событии сегодня, 12-го августа, на своей странице в ВКонтакте сообщил заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин, написавший о проблеме месяц назад.

И вот - результат.

"Вчера в беседе с сотрудником прокуратуры узнал, что наше мнение было услышано. Благодаря позиции военного прокурора Чебаркульского гарнизона полковника юстиции Рустама Рахимова и действиям начальника военной части генерала-майора Виталия Герасимова была организована автомобильная парковка для военных на 700 машин. Парковка получилась неидеальной, но и срок для ее устройства был минимальным", - отметил Олег Дубровин.

Общественник выразил уверенность, что в дальнейшем ее благоустроят, и порадовался, что проблема "в значительной части решена: жители получили свободные улицы, лес избавился от машин".

"Очень приятно, когда надзорные ведомства и заинтересованные лица слышат мнение общественности и комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды. Результат получается отличный", - сказал Олег Дубровин.

Отдельно он поблагодарил за активную позицию в защите прав граждан Елену Рогову и Николая Баландина.

Месяц назад свой пост, посвященный скоплению транспорта в поселке, Олег Дубровин назвал "Елагино - в книгу Гиннеса".

Побывав там в июле, южноуральский общественник констатировал, что такого скопления автомобилей еще не встречал. Увиденное напомнило ему "авторынок из прошлого, но только размером с поселок".