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Челиндбанк вновь подготовил «Новогодний сюрприз» дл клиентов

С 21 по 31 декабря 2020 года во всех отделениях Челиндбанка для клиентов – физических лиц проводится традиционная акция «Новогодний сюрприз»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, чтобы принять участие в акции, необходимо в этот период совершить одну или несколько из следующих операций:

открытие срочного вклада, в том числе с помощью Системы «Интернет-Банк», либо пролонгирование срочного вклада на сумму от 10 тысяч рублей (150 долл. США/евро) на срок не менее 181 дня;

оформление нового и продление действующего договора аренды сейфовой ячейки на сумму от одной тысячи рублей;

совершение денежного перевода по международной платежной системе SWIFT;

оплата услуг единовременно по любым направлениям платежа в СППН в кассе Банка на сумму от 10 тысяч рублей (за исключением оплаты кредитов ПАО «Челиндбанк»).

После совершения любой из перечисленных операций клиент становится участником акции и получает специальный купон, дающий право на участие в розыгрыше сладких призов и сувениров от Челиндбанка.

Подробные условия акции на сайте Банка.