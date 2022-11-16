16.11.2022
Челябэнерго подключили к электросетям ещё девять ФАПов в Челябинской области
16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
16.11.2022
Первая жертва холодов
16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
Челябэнерго подключили к электросетям ещё девять ФАПов в Челябинской области
27.10.2022
Нарушитель возместил ущерб Челябэнерго в полном объеме
13.10.2022
Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение жителей Ленинского района Челябинска
13.09.2022
Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
08.09.2022
Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение Храма Александра Невского в Челябинске
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022