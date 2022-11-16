Челябэнерго подключили к электросетям ещё девять ФАПов в Челябинской области

Энергетики Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» обеспечили надёжное электроснабжение девяти новых учреждений первичной медицинской помощи - фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Семь из них подключены к электросетям «Россети Урал» в Уйском муниципальном районе: селах Аминево и Петропавловка, поселках Заозерный Октябрьский, Восточный, деревнях Вандышевка и Яринка, - и по одному ФАПу в селе Тюлюк Катав-Ивановского района и в поселке Черная Речка Саткинского района.

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» выполнили технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов к электросетям энергокомпании на суммарную мощность 280 кВт (киловатт) и установили измерительные комплексы электроэнергии в точках присоединения.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, пять ФАПов энергетики присоединили к существующим сетям, для четырёх - установили 9 железобетонных опор и построили воздушные линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ (киловольт) общей протяженностью 290 метров. Специалисты «Россети Урал» использовали в работе самонесущий изолированный провод (СИП): высокотехнологичный СИП является идеальным материалом для электроснабжения частного сектора, гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Ввод в эксплуатацию девяти новых ФАПов позволит получать квалифицированную медицинскую помощь порядка 4500 жителей двенадцати населенных пунктов Челябинской области.

Напомним, модульные фельдшерско-акушерские пункты построены в ходе выполнения программы развития первичной медико-санитарной помощи, которая активно реализуется в Челябинской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году в рамках реализации нацпроекта энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям компании семь ФАПов: в Красноармейском районе и г. Южноуральск по одному, два - в Увельском районе и три - в Кизильском районе.