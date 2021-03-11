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Челябинцам предлагают придумать клички будущим четвероногим полицейским

В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Челябинской области появились два новых питомца – мальчик и девочка. Полицейские предлагают южноуральцам придумать для четвероногих малышей клички.

Новым питомцам Центра кинологической службы ГУ МВД России по Челябинской области всего несколько недель от роду. Скоро они станут полноправными «сотрудниками» Центра и начнут проходить курс подготовки, чтобы в будущем стать настоящими оперативно-розыскными собаками.

«Давайте вместе придумаем клички щенкам! Клички должны быть благозвучными и начинаться на букву «Л», - сообщили в региональном полицейском главке.

Предложения нужно присылать на сайт ГУ МВД России по Челябинской области.