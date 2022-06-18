Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

Челябинцев в это воскресенье, 19 июня, в 21:00, приглашают в летний кинотеатр ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина на предпоказ нового сериала из вселенной «Полицейского с Рублёвки» – «Детективное агентство Мухича».

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Попасть на сеанс можно бесплатно. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. «Количество мест ограничено, пройдите регистрацию заранее», – говорят организаторы предпоказа.

По сюжету, следователь Игорь Мухич после очередной «гениальной» выходки теряет место в правоохранительных органах. Зато перед ним открывается перспектива своего дела мечты – он открывает собственное детективное агентство. За помощью к сыщику обращается сплошь элита: от спортсменов и бизнесменов до политиков и музыкантов. А Мухич с присущей ему харизмой и весьма креативным методом гонзо-дедукции виртуозно раскрывает дела одно за другим. Не без помощи Кристины – персонального «Ватсона в юбке».

Главные роли в сериале сыграют Роман Попов и София Каштанова. Также в кадре появятся Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов и другие. В команде с Ильёй Куликовым работали режиссёр Алексей Зотов и креативный продюсер сезона Аня Мирохина.

Сериал «Детективное агентство Мухича» стартует на телеканале ТНТ 20 июня, в 20:00.