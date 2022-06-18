18.06.2022
В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
18.06.2022
В Копейске снова горела «ГАЗель»
18.06.2022
Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик
18.06.2022
На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава
17.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.06.2022
На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины
Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022