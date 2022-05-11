Челябинцев приглашают обсудить дизайн-код вывесок

В Челябинске обсудят дизайн-код вывесок. Мероприятие пройдёт завтра, 12 мая, в Доме архитектора по адресу пр-т. Ленина, 41А. Начало в 18:00. Принять участие в дискуссии приглашают проектировщиков, предпринимателей, представителей управляющих компаний и активных горожан. Об этом сообщает пресс-служба управления архитектурой.

В ведомстве отметили, что дизайн-код вывесок был принят в Челябинске в 2017 году, но он работал только на гостевых маршрутах.

«Сейчас рекламное агентство «Элефант» представляет дизайн-код для всего города и 12 мая представляет промежуточную версию. Дизайн-код — это набор правил и требований к проектированию использования облика города. Новый документ будет соответствовать правилам вывесок, информационных и рекламных конструкций», - отмечается в сообщении.

Спикеры обсудят документ и соберут пожелания от участников. Среди докладчиков будут замначальника Управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина, а также главный художник города Павел Писклаков.

Записаться на паблик-ток можно онлайн или в Доме архитектора перед мероприятием.