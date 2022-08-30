Челябинцев приглашают в горсад имени Пушкина послушать выступления Лаврова, Кириенко и Пескова

Челябинск вместе с еще четырьмя российскими городами завтра, 31 августа, примет участие в уникальном по своему масштабу и охвату просветительском мероприятии, где выступят политики, государственные деятели, ученые и специалисты медиаиндустрии.

Присоединиться к трансляции федерального марафона российского общества «Знание» может любой желающий. В Челябинске такими площадками 31 августа станет городской сад имени Пушкина, а второго сентября - набережная реки Миасс.

В течение трех дней россиян ждут свыше 120 часов просветительского контента от более чем 200 выдающихся лекторов, премьера просветительского спектакля, лекции в новом формате и многое другое.

На каждой из пяти площадок просветительского марафона будет освещаться определенная тема. Так, в Москве работа студии будет посвящена теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты.

Лейтмотивом площадки в Санкт-Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала нашей страны, а также познакомит с последними решениями в области импортозамещения.

Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с множеством культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян.

В Челябинске 31 августа в 14 часов в горсаду имени Пушкина начнется трансляция марафона с площадки из Нижнего Новгорода «Знание. Наследие России», которую откроет первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

В 15 часов челябинцы смогут переместиться на московскую площадку «Знание.Сила», которую откроет пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В 18 часов начнется эфир из Санкт-Петербурга с площадки «Знание. Сделано в России». Последним пунктом в программе трансляции в 20.45 запланировано выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Трансляция будет доступна на сайте марафона Российского общества «Знание» и на сайте 1obl.tv. С программой марафона можно ознакомиться здесь.