Челябинцев просят не выходить на лед

Челябинцев предупреждают об опасности выхода на тонкий лед. На водоемах появились промоины и участки с открытой водой.

Как сообщил сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Челябинска Александр Астахов, за прошедший месяц произошло три несчастных случая на водоемах города, где люди провалились под лед.

«Сейчас наблюдается значительное ослабление ледового покрова на реке Миасс. Прошу жителей города проявить сознательность и не выходить на лёд, во избежание трагических случаев», - сказал Астахов.

Специалисты еженедельно проходят рейды по выявлению и пресечению правонарушений на водных объектах.

Отметим, что выход на лед в местах, обозначенных запрещающими информационными знаками, влечёт наложение административного наказания в виде предупреждения или штрафа от 500 до двух тысяч рублей.