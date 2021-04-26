Челябинцев учат пылесосить улицы специалисты из Тосно

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что пылесосы на улицах областного центра должны работать круглосуточно.

Мэра удивило, что количество техники, выходящей на дороги южноуральской столицы, всегда разное.

«Читаю сводку «Челябинского дорожника» (это группа городского комитета дорожного хозяйства – прим.). Смотрю: 11 вакуумных пылесосов, пять подметальных машин. А иногда – около двадцати единиц техники. С чем это связано?» - спросила Наталья Котова у своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 26-го апреля.

Куляшов пояснил, что в дневное время в уборке улично-дорожной сети привлекают силы МУП «Геоцентр».

«Ночью пока привлекать его не можем. Работаем над этим вопросом, обучаем людей. В дальнейшем сотрудники «Геоцентра» также будут работать в круглосуточном режиме», - отметил Максим Куляшов.

«То есть проблема только в водителях?» - уточнила мэр.

«Не только. На прошлой неделе приезжали специалисты Тосненского завода, настраивали электронное оборудование на новых пылесосах, которые поступили в прошлом году. На этой неделе их представители будут обучать водителей всем тонкостям этой работы. То есть мы и комплектуем штат водителей, и повышаем их квалификацию», - доложил Куляшов.