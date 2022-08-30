Челябинцев ждет волшебный фестиваль водных огней

В Челябинске полным ходом идет масштабная подготовка к празднованию Дня города. На протяжении трех недель в честь 286-летия южноуральской столицы будут проходить концерты с участием звезд, зрелищные спортивные события, патриотические фестивали, книжные встречи и многое другое.

В субботу, третьего сентября, жителей и гостей областного центра приглашают посетить удивительно красивый и невероятно трогательный фестиваль водных огней под названием «Челябинск загадывает желание». В этот день все желающие смогут «раскачать» свои мысли и пустить свои заветные желания по водной глади Шершневского водохранилища.

«Французский литератор и философ Клод Адриан Гельвеций сказал: «Желание – это движущая сила души. Душа, лишенная желаний, застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым». Предлагаем начать действовать всем вместе и третьего сентября прийти на городской пляж Шершней на улице Худякова, чтобы полюбоваться либо принять участие в настоящем ритуале, который, согласно древневосточной легенде, поможет воплотить в жизнь все заветные желания», - отмечают в городском управлении культуры.

В 15 часов на пляже зазвучит музыка и воцарится праздничное настроение. Сбор гостей и бесплатная раздача фонариков для запуска стартует в 19 часов. Запуск водных огней состоится в 20 часов.

В управлении культуры Челябинска подчеркивают, что данный фестиваль является безопасным для экологии. Поделки, которые отправятся в путешествие по водной глади, изготовлены из биоразлагаемого материала. Также участники фестиваля могут принести свои поделки для запуска.