26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
26.05.2023
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
26.05.2023
Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»
26.05.2023
Недострои на Валдайской и Чистопольской в Челябинске снова выставили на аукционы
26.05.2023
На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»
26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
20.04.2023
Сезонные аномалии: почему контейнерные площадки быстро переполняются
18.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
19.12.2022
Коммунальщики пообещали жителям Челябинской области избавить от скоплений мусора в новогодние каникулы
25.11.2022
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023